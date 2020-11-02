Югорских спортсменов обязали делать тесты на коронавирус
Жительница Югры более 500 раз не смогла вызвать врача — для спортсменов ввели правила участия в соревнованиях — в Нефтеюганске самые богатые депутаты в Югре — в Нижневартовске выберут дороги для ремонта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:
Югорчанка более 500 раз вызывала врача
- Жительница Югры сделала более 500 звонков в поликлинику для того, чтобы вызвать врача на дом. В итоге помощь ей оказали только через несколько дней после жалоб на бездействие медиков.
Спортсменов обязали проходить тесты на коронавирус
- Югорских спортсменов обязали предоставлять результаты теста на COVID-19, а посетителей спортивных мероприятий — вакцинироваться от гриппа. Такое решение было принято на заседании оперштаба.
Депутаты Нефтеюганска отчитались о доходах
- Депутаты думы Нефтеюганска оказались самыми богатыми парламентариями в Югре. Их совокупный доход составил почти 400 млн рублей.
Жители Нижневартовска выберут дороги для ремонта
- В Нижневартовске жители смогут выбрать дороги, которые нужно будет отремонтировать в будущем году. Голосование будет длиться до 5 ноября на сайте главы города.
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