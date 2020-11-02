02 ноября 2020
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31 октября 2020
30 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 3 ноября. Жительница Югры более 500 раз не смогла вызвать врача, спортсменов обязали тестироваться на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, растяжка, спортсмены, разминка, центр адаптивных видов спорта
Югорских спортсменов обязали делать тесты на коронавирус Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Югры более 500 раз не смогла вызвать врача — для спортсменов ввели правила участия в соревнованиях — в Нефтеюганске самые богатые депутаты в Югре — в Нижневартовске выберут дороги для ремонта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:

Югорчанка более 500 раз вызывала врача

  • Жительница Югры сделала более 500 звонков в поликлинику для того, чтобы вызвать врача на дом. В итоге помощь ей оказали только через несколько дней после жалоб на бездействие медиков.

Спортсменов обязали проходить тесты на коронавирус

Депутаты Нефтеюганска отчитались о доходах

Жители Нижневартовска выберут дороги для ремонта

  • В Нижневартовске жители смогут выбрать дороги, которые нужно будет отремонтировать в будущем году. Голосование будет длиться до 5 ноября на сайте главы города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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