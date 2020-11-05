05 ноября 2020
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03 ноября 2020

Власти ХМАО обвинили во лжи из-за статистики по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине
В ХМАО гражданский активист обвиняет Роспотребнадзор в ложных данных по коронавирусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Известный в Нефтеюганске активист и общественный деятель Валентин Яаксон обвинил Роспотребнадзор в фальсификации статистики по новым случаям коронавируса. Об этом Яаксон пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я абсолютно убежден, что Роспотребнадзор ХМАО фальсифицирует статистику по новым выявленным случаям коронавирусной инфекции. Тем данным, которые они каждый день публикуют, не стоит доверять. Вот уже три недели число суточных новых выявленных случаев короны находится в коридоре между 190 и 200 случаями. Вероятность такого события существует, конечно, но она стремится к нулю», — пишет автор.

Также автор предлагает обратить внимание на статистику по пациентам, тяжело переносящим коронавирус и находящимся на искусственной вентиляции легких. Данные показывают, что за прошедший месяц число тяжелобольных выросло более чем в четыре раза, несмотря на то, что суточное число пациентов с подтвержденным коронавирусом остается на том же уровне.

В Роспотребнадзоре обвинения не подтвердили, объяснив ситуацию следующим образом: «Циркуляция вирусов SARS-CoV-2, парагриппа, аденовируса и риновируса является определяющей особенностью текучего эпидемического сезона ОРВИ. Этим обусловлен рост заболеваемости внебольничной пневмонией».

Ранее URA.RU писало, что Яаксон был организатором митинга в Нефтеюганске. Митингующие были недовольны политикой властей в вопросах благоустройства города и требовали провести кадровые перестановки в городской администрации.

Статистика заражающихся коронавирусом человек в сутки
Валентин Яаксон
Статистика пациентов тяжело переносящих коронавирус и пациентов на искусственной вентиляции легких
Валентин Яаксон

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