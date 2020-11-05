Власти ХМАО обвинили во лжи из-за статистики по коронавирусу

Известный в Нефтеюганске активист и общественный деятель Валентин Яаксон обвинил Роспотребнадзор в фальсификации статистики по новым случаям коронавируса. Об этом Яаксон пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я абсолютно убежден, что Роспотребнадзор ХМАО фальсифицирует статистику по новым выявленным случаям коронавирусной инфекции. Тем данным, которые они каждый день публикуют, не стоит доверять. Вот уже три недели число суточных новых выявленных случаев короны находится в коридоре между 190 и 200 случаями. Вероятность такого события существует, конечно, но она стремится к нулю», — пишет автор.
Также автор предлагает обратить внимание на статистику по пациентам, тяжело переносящим коронавирус и находящимся на искусственной вентиляции легких. Данные показывают, что за прошедший месяц число тяжелобольных выросло более чем в четыре раза, несмотря на то, что суточное число пациентов с подтвержденным коронавирусом остается на том же уровне.
В Роспотребнадзоре обвинения не подтвердили, объяснив ситуацию следующим образом: «Циркуляция вирусов SARS-CoV-2, парагриппа, аденовируса и риновируса является определяющей особенностью текучего эпидемического сезона ОРВИ. Этим обусловлен рост заболеваемости внебольничной пневмонией».
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