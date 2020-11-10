В пермских больницах заканчиваются места для больных COVID

Больницы ищут места для размещения зараженных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ряде больниц Пермского края заканчиваются места для размещения зараженных коронавирусом пациентов. Об этом URA.RU рассказали в медицинских учреждениях.

В Березниках, которые остаются одним из лидеров по числу заболевших, сейчас решают вопрос с увеличением коечного фонда. «Сейчас обсуждается вопрос о расширении коечного фонда. Ежедневного мы многих выписываем на амбулаторное долечивание, освобождая места для тяжелых пациентов», — пояснили в пресс-службе краевой больницы им. Вагнера. Там отметили, что всего в медучреждении 398 коек приспособленных под «ковидных» пациентов, из них 345 уже заняты. При этом, по данным на 10 ноября, в инфекционное отделение больницы поступил 51 пациент.

«Нестабильной» называют ситуацию с коечным фондом и медики в Октябрьском. «Ситуация по стационару нестабильная. Бывает, что койки заполнены полностью, бывает, что есть по 9-16 свободных мест. На протяжении последней недели в больнице свободными остаются не менее 10 из 67 коек», — рассказал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе местной ЦРБ Юрий Юкляев. Он также отметил, что хуже обстоит ситуация «у соседей» — в Чернушинском районе, где с местами «уже впритык».

В больнице Коми-Пермяцкого округа (Кудымкар, Юсьва и Юрла) из развернутых для больных коронавирусом 130 коек свободными остались 17. Еще в октябре норматив для больницы составлял 100 коек для ковид-зараженных. В пресс-службе краевого минздрава URA.RU пояснили, что, по данным на 10 ноября, доля свободного коечного фонда в больницах края составила 17,5%. «Перепрофилированние коек происходит с учетом изменения эпидситуации, увеличения количества обращений. Решение о перепрофилировании принимается администрацией медучреждений совместно со специалистами минздрава», — отметили в ведомстве.