В Перми из-за оттепели не могут начать заливку городских катков

Аномально теплая погода в Пермском крае вынудила перенести заливку открытых городских катков. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на организаторов заливки.
«Заливку катка на стадионе „Трудовые резервы“ приостановили до конца ноября. Очень надеемся на изменение погоды и понижение температуры воздуха. Работы проделано много, сейчас главное не растаять», — цитирует издание. В Пермском крае температура в среднем на 7-10 градусов выше сезонной климатической нормы.
В Перми в этом году планируют открытие нескольких катков, в том числе главный городской каток у Театра-Театра. Ледовые катки появятся и на городских набережных.
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