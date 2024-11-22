Участники бунта в пермской ИК-9 отправились на СВО

Часть заключенных, которые принимали участие в бунте в пермской колонии №9 в 2019 году, отправились на СВО. Судебное разбирательство по делу о бунте не завершено до сих пор. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В рамках одного уголовного дела проходят 11 осужденных. Четверо из них, не дожидаясь приговора суда, подписали контракт и отправились воевать на СВО. Рассмотрение уголовного дела по статье „Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества“ продолжается в Соликамском городском суде», — уточнил собеседник агентства.
В картотеке судебной инстанции указано, что четверо обвиняемых не могут присутствовать на заседаниях суда, так как у них нет такой возможности, но их местонахождение суду известно. URA.RU не удалось дозвониться до Соликамского городского суда, чтобы подтвердить информацию о судьбе обвиняемых. Агентство направило запрос в Минобороны РФ.
Это уже второе рассмотрение уголовного дела для бунтарей из ИК-9, которые в 2019 году устроили массовое избиение осужденных из хозотряда колонии. В первый раз материалы дела были переданы в суд в апреле 2022 года. Тогда суд увидел массу ошибок и направил дело обратно для их устранения. Второй раз суд начал рассматривать материалы о бунте в июне 2023 года. Решение по делу пока не принято.
Бунт в исправительной колонии строгого режима №9 в Соликамске произошел 22 сентября 2019 года. Тогда осужденным не понравилось, что зеки, приближенные к администрации колонии, совершили насильственные действия в отношении одного из заключенных. Массовая драка среди зеков привела к тому, что более 20 человек пострадали, а руководство колонии лишилось своих постов.
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