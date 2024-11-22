22 ноября 2024

Пермская прокуратура проверит обращение сотрудников «скорой» к губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники скорой медицинской помощи пожаловались на низкую оплату труда
Сотрудники скорой медицинской помощи пожаловались на низкую оплату труда Фото:

Прокуратура Пермского края проведет проверку после обращения сотрудников скорой помощи к губернатору Дмитрию Махонину. Сотрудники подстанции скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа записали видеообращение с просьбой разобраться в системе оплаты труда. Видео опубликовали в telegram-канале «Слуховой Анализатор».

«Просим вас разобраться с нововведением в системе оплаты труда. С 1 октября у фельдшеров скорой помощи оклады увеличились до 15 тысяч 195 рублей, а у врачей — до 19 тысяч 970 рублей. Тем временем у других подстанций по региону оклады выше. Мы хотим, чтобы нас услышали и наш труд достойно оплачивался», — сказано в видеообращении.

Кудымкарской городской прокуратурой организована проверка информации, размещенной в сети, о нарушении трудовых прав сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура Пермского края проведет проверку после обращения сотрудников скорой помощи к губернатору Дмитрию Махонину. Сотрудники подстанции скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа записали видеообращение с просьбой разобраться в системе оплаты труда. Видео опубликовали в telegram-канале «Слуховой Анализатор». «Просим вас разобраться с нововведением в системе оплаты труда. С 1 октября у фельдшеров скорой помощи оклады увеличились до 15 тысяч 195 рублей, а у врачей — до 19 тысяч 970 рублей. Тем временем у других подстанций по региону оклады выше. Мы хотим, чтобы нас услышали и наш труд достойно оплачивался», — сказано в видеообращении. Кудымкарской городской прокуратурой организована проверка информации, размещенной в сети, о нарушении трудовых прав сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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