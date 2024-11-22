Прокуратура Пермского края проведет проверку после обращения сотрудников скорой помощи к губернатору Дмитрию Махонину. Сотрудники подстанции скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа записали видеообращение с просьбой разобраться в системе оплаты труда. Видео опубликовали в telegram-канале «Слуховой Анализатор».
«Просим вас разобраться с нововведением в системе оплаты труда. С 1 октября у фельдшеров скорой помощи оклады увеличились до 15 тысяч 195 рублей, а у врачей — до 19 тысяч 970 рублей. Тем временем у других подстанций по региону оклады выше. Мы хотим, чтобы нас услышали и наш труд достойно оплачивался», — сказано в видеообращении.
Кудымкарской городской прокуратурой организована проверка информации, размещенной в сети, о нарушении трудовых прав сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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