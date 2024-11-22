22 ноября 2024

Пермячки хотят получить сюрприз на День матери

«Авито»: 82% пермячек ждут, что им устроят сюрприз на День матери
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти половина пермячек хотели бы получить цветы на День матери
Почти половина пермячек хотели бы получить цветы на День матери Фото:

Большая часть жительниц Пермского края хочет получить на День матери подарок-сюрприз. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Большинству опрошенных хотелось бы получать на День матери подарки-сюрпризы, а не что-то из вишлиста. Почти половина матерей хотели бы получить цветы, 27% — сертификат в SPA-салон или магазин косметики. Среди желанных подарков — путешествие, украшения, бытовая техника, смартфон или ноутбук.Четверть опрошенных ответили, что самый приятный подарок — это теплые слова и внимание», — сказано в исследовании.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Большинство женщин получают поздравления с этим праздником от родных.

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Большая часть жительниц Пермского края хочет получить на День матери подарок-сюрприз. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито». «Большинству опрошенных хотелось бы получать на День матери подарки-сюрпризы, а не что-то из вишлиста. Почти половина матерей хотели бы получить цветы, 27% — сертификат в SPA-салон или магазин косметики. Среди желанных подарков — путешествие, украшения, бытовая техника, смартфон или ноутбук.Четверть опрошенных ответили, что самый приятный подарок — это теплые слова и внимание», — сказано в исследовании. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Большинство женщин получают поздравления с этим праздником от родных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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