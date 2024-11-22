Пермячки хотят получить сюрприз на День матери

Большая часть жительниц Пермского края хочет получить на День матери подарок-сюрприз. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«Большинству опрошенных хотелось бы получать на День матери подарки-сюрпризы, а не что-то из вишлиста. Почти половина матерей хотели бы получить цветы, 27% — сертификат в SPA-салон или магазин косметики. Среди желанных подарков — путешествие, украшения, бытовая техника, смартфон или ноутбук.Четверть опрошенных ответили, что самый приятный подарок — это теплые слова и внимание», — сказано в исследовании.
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Большинство женщин получают поздравления с этим праздником от родных.
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