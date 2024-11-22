Пермский институт искусства и культуры ушел на дистант из-за гриппа

Возвращение к очному формату обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки
Пермский государственный институт культуры принял решение перевести обучение в дистанционный формат. Об этом пишет Properm.ru со ссылкой на слова обучающихся и ректорат учебного заведения.
«Сообщение о переходе института на удаленку с понедельника появилось в одном из чатов учебных групп. Причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такой формат обучения продлится до распоряжения ректора», — пишет издание.
Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения информации в институт. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!