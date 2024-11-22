22 ноября 2024

Пермский институт искусства и культуры ушел на дистант из-за гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение к очному формату обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки
Возвращение к очному формату обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки Фото:

Пермский государственный институт культуры принял решение перевести обучение в дистанционный формат. Об этом пишет Properm.ru со ссылкой на слова обучающихся и ректорат учебного заведения.

«Сообщение о переходе института на удаленку с понедельника появилось в одном из чатов учебных групп. Причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такой формат обучения продлится до распоряжения ректора», — пишет издание.

Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения информации в институт. На момент публикации ответ не поступил.

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Пермский государственный институт культуры принял решение перевести обучение в дистанционный формат. Об этом пишет Properm.ru со ссылкой на слова обучающихся и ректорат учебного заведения. «Сообщение о переходе института на удаленку с понедельника появилось в одном из чатов учебных групп. Причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такой формат обучения продлится до распоряжения ректора», — пишет издание. Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения информации в институт. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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