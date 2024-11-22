В Кудымкаре (Пермский край) на сцене Коми-Пермяцком драматического театра состоялась свадебная церемония. Жених с невестой были одеты в традиционные наряды, а само торжество провели на коми-пермяцком языке, пояснили специалисты краевого комитета ЗАГС.
«В Коми-Пермяцком драмтеатре родилась семья Петуховых. Перед началом государственной церемонии бракосочетания гости стали участниками свадебного обряда коми-пермяков „Готрасьны, дак готрасьны“ (Жениться, так жениться)», — рассказали специалисты ведомства.
По данным организаторов, глава молодой семьи — Илья родом из Кудымкара, он увлекается художественной обработкой бересты. Его супруга — Анна всю жизнь занимается русскими народными танцами. Пара не панирует уезжать из города. В Кудымкаре они продолжат развивать собственное дело — строительство модульных домов.
В сентябре в региональном комитете ЗАГС объявили о проведении аукциона по поиску организаторов для церемонии бракосочетания с соблюдением коми-пермяцких свадебных обычаев. Свадьбу планировали организовать в ноябре. В описании закупки была указана максимальная стоимость контракта — 709,3 тысячи рублей.
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