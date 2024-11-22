22 ноября 2024

В Коми-Пермяцком драмтеатре молодая пара сыграла свадьбу за 700 тысяч рублей. Видео

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Церемонию провели прямо на театральных подмостках (архивное фото)
Церемонию провели прямо на театральных подмостках (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) на сцене Коми-Пермяцком драматического театра состоялась свадебная церемония. Жених с невестой были одеты в традиционные наряды, а само торжество провели на коми-пермяцком языке, пояснили специалисты краевого комитета ЗАГС.

«В Коми-Пермяцком драмтеатре родилась семья Петуховых. Перед началом государственной церемонии бракосочетания гости стали участниками свадебного обряда коми-пермяков „Готрасьны, дак готрасьны“ (Жениться, так жениться)», — рассказали специалисты ведомства.

По данным организаторов, глава молодой семьи — Илья родом из Кудымкара, он увлекается художественной обработкой бересты. Его супруга — Анна всю жизнь занимается русскими народными танцами. Пара не панирует уезжать из города. В Кудымкаре они продолжат развивать собственное дело — строительство модульных домов.

В сентябре в региональном комитете ЗАГС объявили о проведении аукциона по поиску организаторов для церемонии бракосочетания с соблюдением коми-пермяцких свадебных обычаев. Свадьбу планировали организовать в ноябре. В описании закупки была указана максимальная стоимость контракта — 709,3 тысячи рублей.

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В Кудымкаре (Пермский край) на сцене Коми-Пермяцком драматического театра состоялась свадебная церемония. Жених с невестой были одеты в традиционные наряды, а само торжество провели на коми-пермяцком языке, пояснили специалисты краевого комитета ЗАГС. «В Коми-Пермяцком драмтеатре родилась семья Петуховых. Перед началом государственной церемонии бракосочетания гости стали участниками свадебного обряда коми-пермяков „Готрасьны, дак готрасьны“ (Жениться, так жениться)», — рассказали специалисты ведомства. По данным организаторов, глава молодой семьи — Илья родом из Кудымкара, он увлекается художественной обработкой бересты. Его супруга — Анна всю жизнь занимается русскими народными танцами. Пара не панирует уезжать из города. В Кудымкаре они продолжат развивать собственное дело — строительство модульных домов. В сентябре в региональном комитете ЗАГС объявили о проведении аукциона по поиску организаторов для церемонии бракосочетания с соблюдением коми-пермяцких свадебных обычаев. Свадьбу планировали организовать в ноябре. В описании закупки была указана максимальная стоимость контракта — 709,3 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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