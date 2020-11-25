Эксперт описал сценарий войны между РФ и США за Крым

Все учения поблизости от Крыма в исполнении США являются «игрой на публику», считает военный эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если Вашингтон захочет нанести ракетный удар по территории Крыма, используя реактивную систему залпового огня HIMARS, военные РФ моментально уничтожат это оружие. Сценарий возможной войны США и России описал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, протестированная американцами в ходе учений в Румынии установка позиционируется как вооружение, которому не страшна контрбатарейная борьба. «Но у нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная. В том же регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет, откуда пальнули», — цитирует эксперта «МК». Леонков объяснил, что Россия сможет с помощью станции радиотехнической разведки вычислить точное место запуска ракет. Потом по ним начнут работать комплексы противовоздушной обороны «Панцирь». Затем по самой установке HIMARS ударят ОТРК «Искандер» и полностью накроют эту позицию.

Эксперт уверен, что до полномасштабной войны дело не дойдет. А такие учения, как в Румынии, с широким освещением в прессе, в реальности являются лишь игрой США на публику. Накануне США перебросили в Румынию две реактивные системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустившие несколько ракет над Черным морем, а затем вернули установки на свою базу в Германии. По данным издания Forbes, это было посланием для Москвы. Как отметил автор материала, армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что учения сухопутных войск США на побережье Черного моря в Румынии говорит о готовящихся наступлениях на непризнанные Приднестровскую Молдавскую республику, Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, после сдачи этих стратегических для России регионов последует нападение на Крым.