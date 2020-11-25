После взятия Приднестровья и Донбасса начнется нападение на Крым, считает Игорь Стрелков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Учения сухопутных войск США на побережье Черного моря в Румынии говорит о готовящихся наступлениях на непризнанные Приднестровскую Молдавскую республику, Донецкую и Луганскую народные республики. В разговоре с URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал, что после сдачи этих стратегических для России регионов последует нападение на Крым.

«Переброска [мобильных боевых машины РСЗО США] связана в значительной степени с планируемыми администрациями Кишинева и Киева действиями, в отношении, соответственно, Приднестровья и Донбасса», — сказал URA.RU Стрелков. По его мнению, так американцы отрабатывают элементы военной поддержки своих союзников.

«К власти в Молдове пришла президент [Майя Санду], которая не скрывает своего желания присоединить Молдову к Румынии, а для этого необходимо решить вопрос с Приднестровьем. Я бы рассматривал данную ситуацию именно в этом контексте. Во-вторых, в контексте атаки Украины на Донбасс, которая, в принципе, сейчас снова готовится. Будет или не будет — сказать не могу, но готовится. Атаковать Крым они будут только после того, как будут решать эти два узла, и, если РФ активно не вмешается», — полагает экс-министр обороны ДНР. Он подчеркнул, что если Москва проигнорирует атаки, то Донбасс будет разгромлен за несколько дней, а Приднестровье и вовсе за сутки.

«В данном случае о Крыме говорить пока рано. К нему обязательно перейдут, никакого сомнения в этом нет. Крым будет следующим после Приднестровья и Донбасса. В этом можно нисколько не сомневаться», — заключил Стрелков.

Ранее победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья. Миротворцы находятся там с 1992 года, когда Молдавия начала подавление ополченцев в республике. В соцсетях уверены, что решение Санду приведет к новой гражданской войне. В разговоре с URA.RU Игорь Стрелков спрогнозировал, что после захвата непризнанной республики Молдавией, в Приднестровье начнется насилие над русскоязычным населением.