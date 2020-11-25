Юлия Ахмедова рассказала Урганту о сексуальных фантазиях Скрин программы «Вечерний Ургант»/ Instagram

Телеведущий Иван Ургант обратил внимание на возмущение жителей Новосибирска, которых не устраивает, что второй год подряд в центре города власти заливают каток в виде фаллического символа. Шоумен сложил по этому поводу песню, которую исполнил в эфире своей программы.

Рассказывая новость про каток, Ургант обратил внимание, что летом площадь в виде мужского полового органа, где гуляют мамы с коляками дети, птицы ни у кого не вызывает смущения, но только ее заливают водой. сразу всех этот вопрос волнует. «Хочу внимательным людям сказать: ну катайтесь, получайте удовольствие. В некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили… как сказать… ничего не положили», — отметил Ургант.

Затем он решил спеть: «По катку новосибирскому/ Солнечным днем/ Мы каталис, взявшись за руки, вместе вдвоем…/ Синий лед искрится ласково, Но в этот миг/ Из окна администрации слышится крик./ А каток-то в виде фаллоса/ Вот такой лежит…».

Тему новосибирского катка неожиданно продолжила гостья Урганта — стендап-комик Юлия Ахмедова. Ведущий предложил ей пофантазировать на тему, в какой бы программе «Мужское и женское» она могла выступить в роли эксперта или гостьи. Одним из предложений была тема «Запретные ласки, но не как в сказке». Ахмедова представила, что предложила бы своему партнеру поиграть в сексуальную игру «Красная шапочка и серый волк». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя уши, зубы и глаза такие большие, а остальное не как каток в Новосибирске?» — подхватила шутку Урганта комик.

Ахмедова, которая стала «Женщиной года» по версии журнала GQ, пожаловалась Урганту, что ей так и не вручили статуэтку. Она рассказала, что ее пригласили в гостиницу, в номере сделали макияж и украсили ее тело бриллиантами. «Никакой церемонии не было. На меня надели бриллианты, приставили ко мне охранника, сфотографировали, потом бриллианты забрали. И все, я поехала домой», — рассказала комик. Она рассчитывала, что получит стеклянную статуэтку, как символ признания, но ей сообщили, что статуэтка разбилась.

Ранее Ургант пошутил о пилотах, которые во время рейса из Москвы в Екатеринбург нарисовали в небе фаллос. Таким образом они поддержали футболиста «Зенита» Артема Дзюбу, угодившего в секс-скандал.