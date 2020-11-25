Челябинский метеорит стал героем полнометражного документального кино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский метеорит стал одним из ключевых героев полнометражного фильма на Apple TV. В удивительное путешествие по нашей планете и Вселенной отправят зрителей два известных режиссера, передает корреспондент URA.RU.

«Это фильм о том, как небесные тела заставили нас задуматься о далеких мирах и по-другому взглянуть на собственный. Документальный фильм длительностью 1 час 37 минут выпущен в ноябре 2020 года. Режиссерами стали Вернер Херцог и его напарник, вулканолог Клайв Оппенхеймер», — указано в релизе Apple TV. По данным сайта, фильм доступен на английском языке, русский перевод можно посмотреть в субтитрах.

Херцог снял более 60 фильмов о природе, жизни и судьбах людей. Он известен как большой импровизатор, который раз за разом заставляет себя и свою съемочную группу идти на абсурдные, беспрецедентные шаги, чтобы достичь искомого кинематографического эффекта. В фильме о небесных телах он выступил в качестве одного из рассказчиков.

Метеорит упал на Челябинскую область 13 февраля 2013 года. Взрывной волной выбило стекла в домах в Челябинске и других городах. Самый большой осколок был поднят со дня озера Чебаркуль и хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».