Губернатор ХМАО преподнесла бюджетникам подарок на Новый год

Часто годовые премии бюджетники получали уже в январе Фото: Центр социальных медиа Югры

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачу мэрам выплатить все зарплаты и годовые премии бюджетникам до 15 декабря. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Вчера глава Советского района Игорь Набатов справедливо заметил, что многие из нас привыкли к тому, что как только люди получают заработную плату, нужно сразу идти в магазин. В связи с этим на торговые точки будет оказано дополнительное напряжение в период новогодних праздников, поэтому предложенный вариант работы считаю целесообразным», — подчеркнула губернатор ХМАО.

Один из югорских мэров на условиях анонимности рассказал URA.RU, что уже дал соответствующее распоряжение подчиненным. «Конечно, то что касается, наших муниципальных учреждений, мы постараемся выполнить свою часть обязательств. Но когда речь идет об учителях или врачах, тут вопросы к окружным департаментам. Ну и конечно, есть небольшой риск. Выплатишь в середине декабря все премии сотруднику, а он возьмет и уволится, не доработав до конца года. Потом бегай за ним и проси обратно вернуть деньги?», — задается вопросом собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что главы городов и районов отчитались губернатору ХМАО о том, как будут выполнять коронавирусные ограничения, связанные с празднованием Нового года. Подавляющее большинство торжеств пройдет из-за эпидемии COVID-19 в формате он-лайн.