Борец из ХМАО Алан Багаев рискует потерять место в сборной России из-за драки на соревнованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Борец из ХМАО Алан Багаев и борец из Северной Осетии Бабули Цолоев устроили драку во время чемпионата России по вольной борьбе среди юниоров. По результатам чемпионата формировалась сборная России, но из-за нарушения молодых спортсменов дисквалифицировали. Об этом URA.RU рассказал директор центра спортивной подготовки сборных команд Югры Сергей Третяк.

«Мы извиняемся за проступок нашего спортсмена, тренер уже провел беседу. Наш спортсмен был лидером на этих соревнованиях, но, к сожалению, после этого инцидента шансов попасть в сборную команду России стало гораздо меньше», — рассказал Третяк.

Директор ЦСП подчеркнул, что драка произошла совершенно случайно. «Один выполнил грубый захват, второй на него ответил и началось. Такое иногда случается, хотя и не должно», — объясняет Третяк. Несмотря на конфликт, оба спортсмена извинились и пожали друг другу руки.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели новые правила для спортсменов из-за коронавируса. Все посетители спортивных мероприятий должны пройти вакцинацию от гриппа, а у самих спортсменов обязательно должны быть результаты теста на COVID-19.