Челябинская область поставила новый рекорд по коронавирусу

Темпы заболеваемости COVID в Челябинской области снизились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинской области, по данным на 11 декабря, зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 297, до этого 299), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди заразившихся снова появились школьники — их шесть человек. Однако на фоне снижения темпов заболеваемости область подтвердила суточный рекорд смертности больных с COVID: второй день умирают по 15 южноуральцев.

«С начала пандемии произошло 29 649 случаев заражения, сейчас лечение проходит 9 751 южноуралец. Умерли 15 человек в возрасте: самому молодому пациенту было 50 лет, самому пожилому 89 лет. Непосредственно коронавирусная пневмония привела к смерти 10 из них, у пяти COVD осложнил имевшиеся тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписались за сутки 123 человека, с начала пандемии — 19 130 жителей области.

До 27 декабря в Челябинской области действует введенный с началом пандемии карантин. С конца ноября действуют новые ограничения, главными среди них являются запрет на развлекательные и танцевальные программы в кафе и ресторанах, а также запрет на ночную работу подобных заведений с 1 декабря по 10 января. В городах и районах области отменили торжественные открытия ледовых городков, всем чиновникам запрещены новогодние корпоративы.