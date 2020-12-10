Заражений в Челябинской области все меньше, а смертей — все больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смертность от COVID бьет рекорды

В Челябинской области, по данным на 10 декабря, зафиксировано 297 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 299, днем ранее заболел 301 южноуралец. Умерли 15 жителей региона: число погибших с начала пандемии перевалило за тысячу — их стало 1010 человек. При этом, на фоне снижения числа зараженных, область установила суточный рекорд смертности больных с COVID. До сих пор суточная смертность не превышала 14 случаев.

…как и общая смертность

В октябре 2020 года в Челябинской области скончались 6,2 тысячи человек. Это самый высокий показатель смертности в месяц за последние три года. В 2018 и 2019 годах количество умерших в месяц варьировалось от 3,4 до 5,5 тысяч человек, причем предыдущий рекорд — 5,5 тысяч смертей — был зафиксирован в июле 2020 года. Он был побит в ноябре с показателем в 6,2 тысячи смертей. Цифры за ноябрь текущего года пока не опубликованы, но только в Миассе, по данным ЗАГСа, количество смертей выросло втрое в сравнении с октябрем прошлого года. При этом Челябинскстат не публикует информацию, от чего именно скончались южноуральцы.

COVID меняет формат общения губернатора Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года, в формате ВКС. Дата конференции уточняется, но мероприятие состоится до конца года. Ранее, по уже сложившейся традиции, на пресс-конференцию главы региона приезжали СМИ со всей области. Зал, где проводилось мероприятие, полностью заполнялся. Теперь журналисты будут участвовать в пресс-конференции не покидая своих редакций.

Роспотребнадзор объяснил срыв поручения Путина

В Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области пояснили, почему вопреки поручению президента РФ результаты тестов на коронавирус не могут выдать в течение 48 часов. Как заявили там URA.RU, виноваты подотчетные региональному минздраву лаборатории, которые не предоставляют вовремя информацию о выполненных тестах. В министерстве пояснили, что задержки единичны и возникают при массовом тестировании либо при перепроверке сомнительных анализов. Ранее Путин поручил сообщать результаты тестов на COVID в течение 48 часов. Читатели URA.RU заметили, что этого не происходит.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновили. С 20 ноября челябинским кафе и ресторанам запретили проводить танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря им запрещено работать с 23:00 и до 06:00, что означает отмену новогодних корпоративов. Власти уже предупредили о масштабных облавах на нарушителей. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений.