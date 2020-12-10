Чиновники ЯНАО займут десятки миллиардов рублей

Программа облигаций Ямала заработает с 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общая номинальная стоимость государственных облигаций, которые до 2023 года выпустит правительство ЯНАО, превысит 80 млрд рублей. Это следует из постановления губернатора Дмитрия Артюхова. Днем ранее глава Ямала объявил, что ценные бумаги будут «не для населения».

«Установить предельные объемы размещения государственных ценных бумаг ЯНАО по номинальной стоимости», — говорится в документе на сайте окружного правительства. В 2021 году номинальная стоимость облигаций составит 18,1 млрд рублей. В 2022 и 2023 году бумаги будут стоить уже 31,9 и 31,5 млрд рублей соответственно.

Комментируя скорый выпуск облигаций, Артюхов заявил, что на рынке ценных бумаг Ямал имеет максимальный рейтинг в России среди регионов. «Поэтому нам понятно, как мы эти ресурсы найдем и как через несколько лет будем возвращать. Любой долг красен платежом. Нам это понятно», — сказал Артюхов во время общения с журналистами 10 декабря.

Ранее губернатор объявил, что в ближайшее время в ЯНАО появятся собственные социальные и инфраструктурные облигации. Власти полагают, что в округе достаточно перспективных проектов, которые возможно было бы «запустить на условиях длинных и низких ставок».

Правительство ЯНАО начало продавать «народные облигации» в 2017 году. Общая сумма ценных бумаг составила 1 млрд рублей. Весь первый пакет облигаций был выкуплен за сутки. Экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин говорил, что эти бумаги «выгоднее, чем просто деньги».