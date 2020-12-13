В Перми придумали, где найти новых кандидатов в депутаты

Источник: пермские коммунисты хотят получить в Перми больше голосов за счет детских тренеров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пермские коммунисты пытаются привлечь в свои ряды детских тренеров и руководителей различных секций для школьников. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что впоследствии этих людей партия будет выдвигать в качестве кандидатов в депутаты гордумы Перми.

«Коммунисты привлекают на свою сторону тренеров. Они считают, что у тех уже есть авторитет и своя достаточно обширная группа поддержки. Эти люди могут принести дополнительные голоса или даже победить на выборах», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что таким образом пермское отделение КПРФ пытается заручиться поддержкой молодежи.

В беседе с корреспондентом URA.RU лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова пояснила, что решения о выдвижении кандидатами в депутаты принимают на уровне местных отделений и это решение не зависит от должности будущего кандидата. При этом, по ее словам, целенаправленно тренеров и руководителей различных общественных организаций они не привлекают.

URA.RU рассказывало, что Айтакова планирует принять участие в выборах в Госдуму. Также возможными кандидатами в депутаты Госдумы могут стать действующие народные избранники Игорь Сапко и Дмитрий Скриванов, а также руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев, экономист Антон Любич, вице-президент «Опоры России» Роман Водянов и член регштаба ОНФ Ирина Ивенских.