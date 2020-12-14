В бесплатный санаторий отправят переболевших COVID жителей ХМАО

С января следующего года на базе санатория «Юган», расположенного вблизи Нефтеюганска, откроется реабилитационный центр для долечивания пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.
«[Там будет] организован санаторно-курортный этап медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Департаментом здравоохранения региона разработана специальная программа для таких пациентов. Направления на реабилитацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний», — объяснила Комарова.
Курс реабилитации будет составлять 18 дней. Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в санатории «Юган» будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Союза реабилитологов России. «Реабилитация будет включать в себя лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, физиопроцедуры, ингаляции по медицинским показаниям», — объяснили URA.RU в департаменте здравоохранения, добавив, что лечение для пациентов будет бесплатным.
Ранее URA.RU писало, что в апреле нефтеюганский санаторий «Юган» перепрофилировали под провизорный госпиталь. Там лечились пациенты с COVID-19, у которых заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме.
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