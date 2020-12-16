Чиновников из ХМАО упрекнули в больших расходах на пиар

Администрация Сургутского района выделяет денег на пиар больше, чем мэрии самых крупных городов региона Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Прокуратура возражает против расходов администрации Сургутского района в 100 млн рублей на освещение своей деятельности в СМИ, которые чиновники запланировали в бюджете на 2021 год. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Каждый из депутатов районной думы получил письмо с позицией надзорного ведомства. В нем указано, что большинство поселений в качестве межбюджетных трансфертов получают из казны района меньшую сумму, чем 100 млн рублей. Поэтому бюджетные деньги можно было бы потратить с большей эффективностью, решая насущные потребности жителей. В Сургуте и Нижневартовске суммарно денег на пиар властей тратится меньше, чем в Сургутском районе», — отметил инсайдер. Он также добавил, что принимать бюджет районные депутаты должны на заседании думы 18 декабря.

Спикер представительного органа власти Сургутского района Анатолий Сименяк сбросил телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе администрации района URA.RU заявили, что считают распределение бюджета адекватным. «Увеличение межбюджетных трансфертов в поселения в 2021 году запланировано на 10%, в абсолютных цифрах речь идет о 890 миллионах рублей. Реализация приоритетных проектов увеличится на 15%, это около полутора миллиардов рублей. Рост затрат на СМИ составит лишь 4%».

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургутского района расширила линейку собственных СМИ и летом запустила новый информационный портал «Снегирь online». Только создание самого интернет-сайта обошлось бюджету в сумму 1,4 млн рублей.