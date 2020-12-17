В Челябинской области резкий скачок числа умерших от коронавируса

За сутки умерли сразу 17 челябинцев с COVID Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 18 декабря зафиксировано 312 случаев заражения коронавирусом за сутки (два предыдущих дня в регионе выявляли по 310 зараженных), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.При этом рекордный с начала пандемии показатель смертности в 15 случаев в сутки продержался лишь два дня — на сегодня умерли сразу 17 заболевшиих коронавирусом.

«С начала пандемии зафиксирован 32 101 случай заражения COVID-19, сейчас лечение в больницах проходят 10 617 южноуральцев. Умерли 17 человек в возрасте от 41 года до 84 лет. Больше половины из них — 10 пациентов — непосредственно от коронавируса», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 162 человека, с начала пандемии выписаны из больниц 20 318 жителей области.

До 27 декабря в регионе действует введенный еще весной режим карантина. В ноябре властям пришлось «перезапустить» часть отмененных запретов: на проведение массовых мероприятий, развлекательных программ, ночную работу общепита и новогодние корпоративы. По решению губернатора Алексея Текслера каникулы в школах области начнутся раньше обычного срока.