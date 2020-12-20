В мэрии Екатеринбурга подтвердили начавшуюся смену власти

Фото Алексея Орлова появилось на официальном сайте мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В мэрии Екатеринбурга официально подтвердили назначение бывшего первого замгубернатора Алексея Орлова первым вице-мэром. Фото Орлова появилось на официальном портале городской администрации.

«Первый заместитель Главы Екатеринбурга руководит следующими подразделениями: Правовой департамент; Комитет административных органов; Департамент информатизации», — гласит аннотация под портретом чиновника. В правительстве Свердловской области Алексей Орлов отвечал за инвестиционный блок.

Как писало URA.RU, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский готовится написать заявление об отставке, а Алексей Орлов в будущем займет его место. В то же время, Высокинский ждет от свердловского губернатора Евгения Куйвашева гарантий назначения на должность в областном правительстве. Предполагается, что в результате кадровой рокировки он займет пост первого замгубернатора, который покинул Орлов. Назначение Высокинского должно согласовать областное заксобрание. Впрочем, ряд источников озвучивает версию о том, что Высокинский может занять вакантную должность замгубернатора-министра финансов, а некоторые утверждают, что он вообще не покинет пост мэра.

екатеринбург.рф