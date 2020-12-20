20 декабря 2020
19 декабря 2020

В мэрии Екатеринбурга подтвердили начавшуюся смену власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, орлов алексей
Фото Алексея Орлова появилось на официальном сайте мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В мэрии Екатеринбурга официально подтвердили назначение бывшего первого замгубернатора Алексея Орлова первым вице-мэром. Фото Орлова появилось на официальном портале городской администрации.

«Первый заместитель Главы Екатеринбурга руководит следующими подразделениями: Правовой департамент; Комитет административных органов; Департамент информатизации», — гласит аннотация под портретом чиновника. В правительстве Свердловской области Алексей Орлов отвечал за инвестиционный блок.

Как писало URA.RU, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский готовится написать заявление об отставке, а Алексей Орлов в будущем займет его место. В то же время, Высокинский ждет от свердловского губернатора Евгения Куйвашева гарантий назначения на должность в областном правительстве. Предполагается, что в результате кадровой рокировки он займет пост первого замгубернатора, который покинул Орлов. Назначение Высокинского должно согласовать областное заксобрание. Впрочем, ряд источников озвучивает версию о том, что Высокинский может занять вакантную должность замгубернатора-министра финансов, а некоторые утверждают, что он вообще не покинет пост мэра.

екатеринбург.рф

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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