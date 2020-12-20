На пост первого замгубернатора Александра Высокинского может назначить только заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны подробности возможного назначения мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым заместителем губернатора Свердловской области. Источник URA.RU, близкий руководству свердловского заксобрания, подтвердил, что, если губенатор примет соответствующее решение, то согласно закону о правительстве, чиновник такого уровня должен пройти согласование в парламенте.

Однако документы на Высокинского пока не внесены, уточнил собеседник агентства. «Сначала документы должен рассмотреть профильный комитет, затем вынести их на заседание. Повестка завтрашнего заседания уже утверждена, и этого вопроса в ней нет. Конечно, имеются механизмы, когда вопрос выносится на рассмотрение быстрее, чем за 11 дней, но для этого все равно нужно совершить определенные действия, а они на сегодняшний момент не сделаны», — пояснил источник.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина в беседе с корреспондентом URA.RU не стала комментировать возможность назначения Александра Высокинского на пост первого замгубернатора. «У нас таких данных нет», — сказала глава парламента. Следующее заседание областного парламента намечено на 26 января 2021 года.

О том, что первый замгубернатора Алексей Орлов будет следующим мэром Екатеринбурга, URA.RU сообщало накануне. Мэр пока не объявил о своей отставке, но сделает это в ближайшее время, сообщают инсайдеры. По их данным, он ждет гарантий назначения от свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Впрочем, некоторые собеседеники агенства высказывают сомнения, что мэр вообще покинет свою должность, другие прочат его на пост замгубернатора — министра финансов.