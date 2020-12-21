21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

В ХМАО за сутки более 200 случаев заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинский клипарт. Магнитогорск, телефон, фельдшер на вызове, отдых, коронавирус, ковид, противочумной костюм
В ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза за две недели Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за две недели от коронавируса умерло 45 человек, двумя неделями ранее от инфекции умерло 66 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 32;
  • Нижневартовск — 30;
  • Урай — 25;
  • Нягань — 20;
  • Сургутский район — 18;
  • Нефтеюганский район — 17;
  • Советский район — 15;
  • Ханты-Мансийск — 10;
  • Когалым — 10;
  • Югорск — 10;
  • Березовский район — 9;
  • Нефтеюганск — 7;
  • Октябрьский район — 4;
  • Пыть-Ях — 4;
  • Белоярский район — 3;
  • Лангепас — 3;
  • Кондинский район — 1;
  • Нижневартовский район — 1.

Состояние 146 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 158,18%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 505 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 224 человека, за весь период пандемии — 35 196 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО коронавирусные пациенты в ХМАО остались без отделения реанимации. По словам одного из врачей, руководство больницы ссылается на нехватку денег.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...