В ХМАО за сутки более 200 случаев заражения коронавирусом

В ХМАО за две недели от коронавируса умерло 45 человек, двумя неделями ранее от инфекции умерло 66 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 32;
- Нижневартовск — 30;
- Урай — 25;
- Нягань — 20;
- Сургутский район — 18;
- Нефтеюганский район — 17;
- Советский район — 15;
- Ханты-Мансийск — 10;
- Когалым — 10;
- Югорск — 10;
- Березовский район — 9;
- Нефтеюганск — 7;
- Октябрьский район — 4;
- Пыть-Ях — 4;
- Белоярский район — 3;
- Лангепас — 3;
- Кондинский район — 1;
- Нижневартовский район — 1.
Состояние 146 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 158,18%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 505 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 224 человека, за весь период пандемии — 35 196 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО коронавирусные пациенты в ХМАО остались без отделения реанимации. По словам одного из врачей, руководство больницы ссылается на нехватку денег.
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