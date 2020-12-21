В ХМАО за сутки более 200 случаев заражения коронавирусом

В ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза за две недели Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за две недели от коронавируса умерло 45 человек, двумя неделями ранее от инфекции умерло 66 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 32;

Нижневартовск — 30;

Урай — 25;

Нягань — 20;

Сургутский район — 18;

Нефтеюганский район — 17;

Советский район — 15;

Ханты-Мансийск — 10;

Когалым — 10;

Югорск — 10;

Березовский район — 9;

Нефтеюганск — 7;

Октябрьский район — 4;

Пыть-Ях — 4;

Белоярский район — 3;

Лангепас — 3;

Кондинский район — 1;

Нижневартовский район — 1.

Состояние 146 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 158,18%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 505 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 224 человека, за весь период пандемии — 35 196 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО коронавирусные пациенты в ХМАО остались без отделения реанимации. По словам одного из врачей, руководство больницы ссылается на нехватку денег.