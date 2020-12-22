Многомиллионные контракты заключались вне конкурса Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Контракты министерства здравоохранения Свердловской области во время пандемии коронавируса выигрывали одни и те же фирмы. Речь идет о сумме в 160 миллионов бюджетных денег на организацию питания для волонтеров, медиков, полицейских, сотрудников Роспотребнадзора, работающих в условиях эпидемии. Контракты на эти цели заключались с единственным поставщиком, следует из данных сайта госзакупок и системы «Спарк Интерфакс».

Победителями контрактов на питание стали ООО «Питание и сервис» (шесть контрактов на поставку питания для волонтеров и медиков на 70 млн 589 тыс. руб. и контракт на 13 млн 954 тыс. руб. для медработников свердловских больниц), ООО «Винегрет групп» (четыре контракта на питание сотрудников Роспотребнадзора на 11 млн 150 тыс.) и ООО «Вкус и качество» (пять контрактов на 64 млн 896 тыс. руб. для сотрудников МВД и лиц, участвующих в противоэпидемиологических мероприятиях). «Цена единицы услуги (одного приема пищи — ред.) составляет 150 рублей и включает в себя стоимость сырья и упаковки, услуг по изготовлению питания и услуг по его доставке на адреса, указанные в заявке заказчика», — сказано в документах контракта. При этом оговаривается, что при 24-часовом режиме питание трехразовое, при 12-ти — двухразовое, меньше 12 часов — только обед.

Сроки исполнения контракта около месяца, все они заключались с апреля по август 2020 года, часть исполняется до сих пор. В обоснованиях заключения контрактов говорится, что закупка у единственного исполнителя связана с необходимостью экстренно организовать питание. Такую позицию озвучила пресс-служба свердловского минздрава.

В настоящий момент директором фирм «Питание и сервис» и «Винегрет групп» значится один человек — Дмитрий Потибенко. На момент заключения контрактов руководителем компаний был Сергей Поматилов с одной стороны и Елена Прямоносова. Директором компании «Вкус и качество» является Ольга Глумова, сама фирма зарегистрирована полтора года назад. В начале декабря руководителя в первых двух юрлицах Поматилова сменил Потибенко. И Глумова, и Потибенко по профилю деятельности пересекались в компании «Кейтеринбург».

В приемной заместителя министра Елены Прямоносовой попросили обратиться к пресс-секретарю ведомства. В компании Дмитрия Потибенко корреспондента URA.RU не стали соединять с директором, пообещав перезвонить. Ольга Глумова отказалась от комментариев.

Контракты компании «Питание и сервис» с областным Минздравом

Эта компания обеспечивала едой сотрудников Роспотребнадзора

А фирма Ольги Глумовой кормила представителей МВД