Освободившись от взяточников, Сергей Селещук продолжил заниматься строительным бизнесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Предприниматель Сергей Селещук, чьи показания отправили за решетку бывшего мэра Челябинска и экс-замгубернатора области Евгения Тефтелева, приобрел новый актив. Им стало предприятие по производству стройматериалов, следует из данных СБИС.

В ООО «Еткульский Щебеночный Завод» Селещуку и его компаньону Максиму Столбовскому принадлежат по 50% в уставном капитале. Компания занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев; бетона и бетонных смесей. Иных значимых данных сервис не приводит. Получить комментарий Селещука на момент подготовки новости URA.RU не удалось.

Предприниматель получил широкую известность после задержания ФСБ бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства Евгения Пашкова. По данным следствия, бизнесмен и депутат гордумы Челябинска Селещук за взятку получил муниципальный контракт на строительство самой большой в регионе школы.

Тефтелев полностью подтвердил эту информацию в суде, подчеркнув, что давил на Селещука и вынудил его платить. В 2016 году Селещук несколькими порциями передавал Тефтелеву деньги, которыми тот делился с Пашковым. Тефтелев продолжал получать деньги с депутата, уже пересев в кресло вице-губернатора. Последние 500 тысяч рублей были переданы в апреле 2020 года, общая сумма взятки составила 2,5 млн рублей. Тефтелев приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Он уже выплатил 1,25 млн рублей, но 23 декабря суд отклонил ходатайство адвокатов экс-мэра о смягчении приговора.

Скрин: сервис СБИС