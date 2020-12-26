Пандемия коронавируса не станет последней, заявил глава ВОЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 декабря, — 386-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 302-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 511 674, достигнув отметки в 80 703 928. Выздороветь из них удалось 56 798 065 пациентам (+433 080). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 764 615 человек (+7 374).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 19 430 501 американца. Следом идут Индия (10 188 392) и Бразилия (7 465 806). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 021 964.

Вакцина и лекарство

Российский препарат «Спутник V» признали безопасным для использования людям старше 60 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вирусологи, в свою очередь, в этом усомнились. К примеру, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с URA.RU сказал, что Минздраву следует предъявить отчет об исследованиях вакцины, чтобы доказать ее безопасность для использования пожилым людям.

В Аргентине вакцинация «Спутником V» начнется 29 декабря. За день до этого, в понедельник, завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса. 28 декабря кампания по вакцинации населения начнется и в странах Европы. Там будут использовать препараты от Pfizer/BioNTech.

Коронавирус в России

Морозная погода, надвигающаяся на регионы РФ, будет способствовать распространению COVID-19, считает Сергей Нетесов. По его словам, чем ниже температура воздуха, тем дольше вирус может сохраняться на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах.

Его коллега с кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, наоборот, уверен, что коронавирус в РФ выходит на плато или, по крайней мере, максимально к нему приближается. Даже если в стране есть новый «британский» штамм, не факт, что он даст прирост, считает ученый.

Что касается нового штамма, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев предупредил, что эта мутация гораздо более заразна. Если зараженный первоначальным типом вируса при чихе может передать его трем людям, то новый штамм вполне способен передаться десяти.

Коронавирус в мире

Редкими, но опасными симптомами COVID-19 являются затрудненное дыхание, боль в груди, посинение лица, сложности с пробуждением после сна и спутанность сознания. Об этом сообщили специалисты британского центра контроля и предупреждения заболеваний.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат, который потенциально может вызвать почти мгновенный иммунитет . Лекарство представляет собой коктейль из антител, который вводится в два этапа. Иммунный ответ на инъекцию, как ожидают ученые, возникнет уже в течение нескольких дней, в то время, как при стандартной вакцинации антитела вырабатываются в течение месяца.

Пандемия коронавируса 2020 года не будет последней. Мировому сообществу необходимо укреплять системы здравоохранения и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям. С таким заявлением в субботу выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.