Экстремальные морозы придут в Россию в ближайшие дни

До конца года россиян ждет экстремально холодная погода. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в западной и центральной Сибири опустится до минус 50 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая температура может стать рекордной за последние несколько лет и являться следствием глобального потепления.
«Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить», — передает ТАСС слова Вильфанда. По прогнозу синоптика, морозы ожидаются и в густонаселенных регионах, таких как Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Сильные морозы продержатся до конца 2020 года.
Ранее синоптики рассказали, что по всему УрФО в последнюю неделю уходящего года будут наблюдаться температурные качели. Однако к Новому году придет волна холодов.
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