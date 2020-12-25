Экстремальные морозы придут в Россию в ближайшие дни

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Мороз. Курган, зима, холод, мороз
Температура воздуха в Сибири опустится до минус 50 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До конца года россиян ждет экстремально холодная погода. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в западной и центральной Сибири опустится до минус 50 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая температура может стать рекордной за последние несколько лет и являться следствием глобального потепления.

«Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить», — передает ТАСС слова Вильфанда. По прогнозу синоптика, морозы ожидаются и в густонаселенных регионах, таких как Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Сильные морозы продержатся до конца 2020 года.

Ранее синоптики рассказали, что по всему УрФО в последнюю неделю уходящего года будут наблюдаться температурные качели. Однако к Новому году придет волна холодов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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