29 декабря 2020

В Екатеринбурге появятся ретро-трамваи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые трамваи стилизованы под те, что ездили по улицам в прошлом веке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге могут появиться трамваи, стилизованные в ретро стиле. Об этом рассказал губернатор Свердловской области в своем instagram-аккаунте.

«Внешне он сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сидения, — все придумано со вкусом», — написал Куйвашев. Он отметил, что при производстве использовались самые передовые технологии. По словам губернатора, трамвай является разработкой АО «Уралтрансмаш» и сделан на основе модели 71-415, сидячих мест в вагоне будет 30, а всего в него поместится 199 человек.

Куйвашев подчеркнул, что трамвай может стать одной из визитных карточек города. Губернатор уверен, что он понравится, как местным жителям, так и туристам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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