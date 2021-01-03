03 января 2021

Раскрыты траты властей на поддержку федеральных телеканалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, микрофон, телеканалы
Из бюджета РФ телеканалы получили десятки миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам 2019 года телеканалы получили государственные субсидии из бюджета РФ на десятки млрд рублей. В частности, телеканалы получали деньги на производство «социально значимых проектов» и трансляцию программ в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек.

Телеканал НТВ за 2019 год получил субсидии из бюджета на 1,3 млрд рублей. «Выручка канала сократилась за год на 11% — до 16 млрд рублей, а долги по кредитам увеличились за год вдвое — до 2,3 миллиардов», — описывает финансовое состояние канала «Открытые медиа», ссылаясь на «СПАРК-Интерфакс». Отмечается, что за 2020 год отчетность телеканалов еще не опубликована.

Гораздо больше субсидии оказались у ВГТРК (входят «Россия-1», «Россия-24» и «Культура») и RT. Так, ВГТРК получил из бюджета 26 млрд рублей, а RT — 22,3 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году правительство выделило «Первому каналу» 2,5 млрд рублей разовой субсидии на производство и распространение контента, а в 2020 году на эти же цели вещателю предоставили 6,5 миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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