Раскрыты траты властей на поддержку федеральных телеканалов

По итогам 2019 года телеканалы получили государственные субсидии из бюджета РФ на десятки млрд рублей. В частности, телеканалы получали деньги на производство «социально значимых проектов» и трансляцию программ в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек.
Телеканал НТВ за 2019 год получил субсидии из бюджета на 1,3 млрд рублей. «Выручка канала сократилась за год на 11% — до 16 млрд рублей, а долги по кредитам увеличились за год вдвое — до 2,3 миллиардов», — описывает финансовое состояние канала «Открытые медиа», ссылаясь на «СПАРК-Интерфакс». Отмечается, что за 2020 год отчетность телеканалов еще не опубликована.
Гораздо больше субсидии оказались у ВГТРК (входят «Россия-1», «Россия-24» и «Культура») и RT. Так, ВГТРК получил из бюджета 26 млрд рублей, а RT — 22,3 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году правительство выделило «Первому каналу» 2,5 млрд рублей разовой субсидии на производство и распространение контента, а в 2020 году на эти же цели вещателю предоставили 6,5 миллиарда рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в