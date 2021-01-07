В telegram-каналах телеведущую обвиняют в рекламе «фейковой» мебели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ксений Собчак в своем шоу прорекламировала фабрику мебели в Китае. В ней она сравнила стоимость дизайнерских вещей в России и аналогов в Китае. Реклама вызвала волну критики в адрес Собчак.

«Не хотите тратить много и терять время? Купите мебель в Китае. Вот такой дизайнерский диван в России стоит 800 тысяч рублей, а в Китае — около 200. За такую кровать в России вы заплатите больше 500 тысяч рублей, а в Китае — 60 тысяч», — говорит ведущая в рекламе на YouTube-канале «Ксения Собчак».

После этого в telegram-каналах начались активные обсуждения и насмешки над ведущей. «Получается, рекламировать фэйковую мебель (особенно со сравнением цены с оригиналом) — все равно, что посоветовать классную фабрику, где шьют такие Биркины, что Ника Белоцерковская не отличит», — комментирует канал «Двойная сплошная». «Всего за 200 косарей привезут фейк Минотти из Китая. Ждем интервью Собчак с Аксеновым с рекламой паленых сумок Эрмес», — отмечает канал «Коленки Муравиной»

Однако Собчак не осталась в стороне и ответила на высказывания в свой адрес. «Не все могут позволить себе Porada и Baxter, и если в Китае „вдохновились“ и сделали похожее — так слава богу, что люди перестанут ковер на стену вешать и спать на раскладном клетчатом диване», — написала она в своем канале в Telegram «Кровавая барыня».

На канале она постоянно комментирует различные громкие события в России. Так, ранее она писала о задержании отца Сергия (Романова), отлученного от церкви. Так же она не прошла стороной закрытие телепроекта «Дом 2», пишет « Федеральное агентство новостей ». Она также комментировала рекомендацию Роспотребнадзора отказаться от спиртного на Новый год, сообщает « Царьград ».