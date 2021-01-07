В соцсетях Собчак обвинили в рекламе подделок. «Ждем интервью с рекламой паленых сумок»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
В telegram-каналах телеведущую обвиняют в рекламе «фейковой» мебели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ксений Собчак в своем шоу прорекламировала фабрику мебели в Китае. В ней она сравнила стоимость дизайнерских вещей в России и аналогов в Китае. Реклама вызвала волну критики в адрес Собчак.

«Не хотите тратить много и терять время? Купите мебель в Китае. Вот такой дизайнерский диван в России стоит 800 тысяч рублей, а в Китае — около 200. За такую кровать в России вы заплатите больше 500 тысяч рублей, а в Китае — 60 тысяч», — говорит ведущая в рекламе на YouTube-канале «Ксения Собчак».

После этого в telegram-каналах начались активные обсуждения и насмешки над ведущей. «Получается, рекламировать фэйковую мебель (особенно со сравнением цены с оригиналом) — все равно, что посоветовать классную фабрику, где шьют такие Биркины, что Ника Белоцерковская не отличит», — комментирует канал «Двойная сплошная». «Всего за 200 косарей привезут фейк Минотти из Китая. Ждем интервью Собчак с Аксеновым с рекламой паленых сумок Эрмес», — отмечает канал «Коленки Муравиной»

Однако Собчак не осталась в стороне и ответила на высказывания в свой адрес. «Не все могут позволить себе Porada и Baxter, и если в Китае „вдохновились“ и сделали похожее — так слава богу, что люди перестанут ковер на стену вешать и спать на раскладном клетчатом диване», — написала она в своем канале в Telegram «Кровавая барыня».

На канале она постоянно комментирует различные громкие события в России. Так, ранее она писала о задержании отца Сергия (Романова), отлученного от церкви. Так же она не прошла стороной закрытие телепроекта «Дом 2», пишет «Федеральное агентство новостей». Она также комментировала рекомендацию Роспотребнадзора отказаться от спиртного на Новый год, сообщает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...