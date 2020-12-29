Собчак высказалась о задержании отца Сергия. «Это акт устрашения»

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Предрождественская проповедь отца Сергия схигумена Среднеуральского женского монастыря , отец сергий
Операция по задержанию Сергия Романова, по мнению телеведущей, является актом устрашения Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU
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Дело отца Сергия

Задержания отца Сергия Романова в Среднеуральском женском монастыре является политическим решением и актом устрашения. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак.

«Это политическое решение, акт устрашения, а не решение, продиктованное законом», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Телеведущая пожаловалась на то, что правоохранительные органы не обратили внимания на нападение на ее съемочную группу, а также на фильм «Монастырь особого назначения», в котором, в том числе рассказывается о насилии в отношении детей, проживающих в монастыре. Вместо этого, по словам Собчак, следствие идет по простому пути и предъявляет Романову обвинения в самоуправстве и призывах к самоубийству.

Сотрудники правоохранительных органов задержали создателя Среднеуральского женского монастыря Сергия Романова ночью. По информации телеканала 360, ему было предъявлено обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении чувств верующих. Экс-схиигумена перевезли в Москву, сейчас суд избирает ему меру пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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