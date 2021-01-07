Российский хакер Тюрин осужден в США на 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, интернет, социальные сети, клавиатура, хакер, срок, хакерство, репост, наручники, задержание, преступление, криминал
Следствие считает, что Андрей Тюрин причастен к одной из самых крупных кибер-краж в истории Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянин Андрей Тюрин признан виновным в кибер-мошенничестве и хакерстве и осужден на 12 лет. Приговор вынесла судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн.

«Я озвучу приговор. Господин Тюрин, этот суд постановляет, что вам предстоит отбыть 66 месяцев заключения по пунктам обвинения 1 и 8… и пункту 5, а также 144 месяца заключения по пунктам 2 и 9», — цитирует корреспондент РИА Новости судью. Отбывать хакеру предстоит 144 месяца, приговоры будут исполнены одновременно. После освобождения Тюрина депортируют в Россию.

По версии следствия, Андрей Тюрин собрал личную информацию на более чем 80 млн человек. Среди них есть сотрудники крупных финансовых компаний, брокерских фирм, новостных агентств (Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co и др.). Он признал себя виновным по шести пунктам обвинения в 2019 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...