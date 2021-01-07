Российский хакер Тюрин осужден в США на 12 лет

Россиянин Андрей Тюрин признан виновным в кибер-мошенничестве и хакерстве и осужден на 12 лет. Приговор вынесла судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн.
«Я озвучу приговор. Господин Тюрин, этот суд постановляет, что вам предстоит отбыть 66 месяцев заключения по пунктам обвинения 1 и 8… и пункту 5, а также 144 месяца заключения по пунктам 2 и 9», — цитирует корреспондент РИА Новости судью. Отбывать хакеру предстоит 144 месяца, приговоры будут исполнены одновременно. После освобождения Тюрина депортируют в Россию.
По версии следствия, Андрей Тюрин собрал личную информацию на более чем 80 млн человек. Среди них есть сотрудники крупных финансовых компаний, брокерских фирм, новостных агентств (Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co и др.). Он признал себя виновным по шести пунктам обвинения в 2019 году.
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