Статистика подтвердила прогнозы вирусологов о пандемии в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 851 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 458 человек меньше, чем днем ранее. Таким образом, подтверждается прогноз вирусологов о снижении заболеваемости в начале года.
«За последние сутки в России выявлено 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах», — сообщили в оперштабе. Жертвами инфекции за сутки стали 456 человек. Общее же число погибших от вируса составило 61 837 человек.
В лидерах по количеству заболевших в России остается Москва, где за прошедшие сутки зафиксировано 4216 новых случаев. Затем идет Санкт-Петербург с 3010 заболевшими за сутки. Замыкает тройку Московская область, где количество заболевших увеличилось на 1292 человек.
Среди регионов УрФО лидер также остается неизменным — в Свердловской области зафиксировано 387 новых случаев коронавируса. В Челябинской области за сутки заразились 294 человека, в ХМАО и ЯНАО — 158 и 122 соответственно. В Тюменской области инфекция подтверждена у 159 жителей региона, в Курганской области — у 109. В Пермском крае коронавирусом за сутки заразились 290 человек.
Ранее иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU дал свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса в России. По его словам, страна уже вышла на плато заболеваемости. К концу февраля-началу марта начнется спад.
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