Бывший руководитель департамента информационной политики (ДИП) губернатора Свердловской области Юлия Прыткова, которая недавно стала заместителем министра культуры региона, готовится к повышению. По данным информированных источников, она займет пост первого заместителя министра.
«Нынешний первый замминистра Галина Головина планирует покинуть свой пост, его займет Юлия Прыткова», — рассказал инсайдер. Связаться с Галиной Головиной не удалось. Юлия Прыткова не стала комментировать свои новые должностные обязанности и предложила обратиться в департамент информационной политики правительства Свердловской области. Получить там оперативный ответ не удалось.
Ранее URA.RU анонсировало назначение Прытковой на пост замминистра.На новом посту Прыткова будет курировать подготовку к Универсиаде. Новым главным пиарщиком губернатора стала помощница Евгения Куйвашева Юлия Хусаинова.
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