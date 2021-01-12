12 января 2021

В правительстве Свердловской области грядут новые перестановки. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники совбеза при губернаторе Свердловской области. Екатеринбург, прыткова юлия
Юлия Прыткова готовится к повышению, утверждают инсайдеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший руководитель департамента информационной политики (ДИП) губернатора Свердловской области Юлия Прыткова, которая недавно стала заместителем министра культуры региона, готовится к повышению. По данным информированных источников, она займет пост первого заместителя министра.

«Нынешний первый замминистра Галина Головина планирует покинуть свой пост, его займет Юлия Прыткова», — рассказал инсайдер. Связаться с Галиной Головиной не удалось. Юлия Прыткова не стала комментировать свои новые должностные обязанности и предложила обратиться в департамент информационной политики правительства Свердловской области. Получить там оперативный ответ не удалось.

Ранее URA.RU анонсировало назначение Прытковой на пост замминистра.На новом посту Прыткова будет курировать подготовку к Универсиаде. Новым главным пиарщиком губернатора стала помощница Евгения Куйвашева Юлия Хусаинова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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