18 января 2021
17 января 2021

В ХМАО в крещенские праздники за жителями будет следить ОМОН

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Крещения Господня. Екатеринбург, иордань, прорубь, крещенские купания, крещение
В ХМАО сотрудники полиции и спасатели будут патрулировать водоемы во время крещенских купаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО из-за отмены крещенских купаний силовики усилит контроль за жителями округа во время православных праздников. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

«В связи с отменой традиционных крещенских купаний инспекторы ГИМС приступили к патрулированию водоемов с целью выявления несанкционированных купелей. В данной работе задействованы специалисты спасательных служб, представители органов местного самоуправления, правоохранительных органов, внештатные общественные инспекторы», — говорят в пресс-службе.

Кроме того, в Ханты-Мансийске и Нижневартовске сотрудники Росгвардии буду патрулировать места проведения религиозных мероприятий. К охране также привлечены сотрудники специальных подразделений ОМОН и СОБР.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за коронавируса ввели ограничения на православные праздники. Так, по требованиям врачей югорская епархия отменила крещенские купания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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