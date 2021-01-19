В Сургуте будут судить трех полицейских
Два чиновника уволились из администрации Сургутского района — две категории жителей округа будут вакцинировать в обязательном порядке — главу поселка осудили за превышение полномочий — в Сургуте будут судить силовиков. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 января — в обзоре URA.RU:
Два чиновника покинули администрацию Сургутского района
- Из администрации Сургутского района по собственному желанию уволились директор департамента строительства и земельных отношений Рустам Сафин и Алена Яковлева, которая занимала должность начальника управления муниципальной службы, кадров и наград. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Югорчан будут принудительно вакцинировать
- Прививка от коронавируса будет в обязательном порядке ставиться нефтяникам и пожилым югорчанам. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
Суд вынес приговор главе поселка
- Глава поселка Хулимсунт Березовского района Ярослав Ануфриев незаконно выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Суд взыскал с него эту сумму. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.
Силовиков будут судить за пытки
- В Сургуте перед судом предстанут бывший руководитель отделения ОЭБ и ПК городской полиции Сергей Исаков и два омоновца Руслан Кашфуллин и Дорджи Болдырев, которые обвиняются в применении физической силы к подозреваемому. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
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