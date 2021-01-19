В Сургуте будут судить трех полицейских Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Два чиновника уволились из администрации Сургутского района — две категории жителей округа будут вакцинировать в обязательном порядке — главу поселка осудили за превышение полномочий — в Сургуте будут судить силовиков. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Два чиновника покинули администрацию Сургутского района

Из администрации Сургутского района по собственному желанию уволились директор департамента строительства и земельных отношений Рустам Сафин и Алена Яковлева, которая занимала должность начальника управления муниципальной службы, кадров и наград. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Югорчан будут принудительно вакцинировать

Прививка от коронавируса будет в обязательном порядке ставиться нефтяникам и пожилым югорчанам. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Суд вынес приговор главе поселка

Глава поселка Хулимсунт Березовского района Ярослав Ануфриев незаконно выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Суд взыскал с него эту сумму. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

Силовиков будут судить за пытки

В Сургуте перед судом предстанут бывший руководитель отделения ОЭБ и ПК городской полиции Сергей Исаков и два омоновца Руслан Кашфуллин и Дорджи Болдырев, которые обвиняются в применении физической силы к подозреваемому. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.