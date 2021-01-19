19 января 2021
18 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 20 января. Силовиков ждет суд за пытки, из администрации Сургутского района ушли два чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время режима самоизоляции. Сургут, полиция, вирус, оцепление, парк за саймой, парк закрыт, санитарные нормы
В Сургуте будут судить трех полицейских Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Два чиновника уволились из администрации Сургутского района — две категории жителей округа будут вакцинировать в обязательном порядке — главу поселка осудили за превышение полномочий — в Сургуте будут судить силовиков. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Два чиновника покинули администрацию Сургутского района

  • Из администрации Сургутского района по собственному желанию уволились директор департамента строительства и земельных отношений Рустам Сафин и Алена Яковлева, которая занимала должность начальника управления муниципальной службы, кадров и наград. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Югорчан будут принудительно вакцинировать

  • Прививка от коронавируса будет в обязательном порядке ставиться нефтяникам и пожилым югорчанам. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Суд вынес приговор главе поселка

  • Глава поселка Хулимсунт Березовского района Ярослав Ануфриев незаконно выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Суд взыскал с него эту сумму. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

Силовиков будут судить за пытки

  • В Сургуте перед судом предстанут бывший руководитель отделения ОЭБ и ПК городской полиции Сергей Исаков и два омоновца Руслан Кашфуллин и Дорджи Болдырев, которые обвиняются в применении физической силы к подозреваемому. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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