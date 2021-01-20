20 января 2021

РБК: Чубайс решил покинуть «клуб олигархов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет
Бывший глава «Роснано» объяснил в письме свое решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс решил покинуть Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом говорится в письме на имя президента союза Александра Шохина.

«Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству», — рассказали РБК источники, близкие к «клубу олигархов». Бывший глава «Роснано» объяснил своем решение тем, что больше не работает в бизнесе.

В конце декабря Чубайс покинул «Роснано» и стал спецпредставителем президента РФ. Перед увольнением он поговорил с главой государства Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего. Ранее сообщалось, что Чубайс в 2018 году заработал 14 миллионов рублей в Трубной металлургической компании, где он был членом совета директоров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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