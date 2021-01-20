20 января 2021

В двух челябинских колониях ввели карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр полпредом президента Николаем Цукановым стройки в Челябинском аэропорту и строительство конгресс-холла Таганай. Саммит ШОС и БРИКС. Челябинск, колючая проволока, полиция, забор, охрана порядка
В челябинских колониях введены новые ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В двух учреждениях ГУФСИН по Челябинской области введен карантин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Режимно-ограничительные мероприятия (карантин) введены в специализированной туберкулезной больнице (СТБ-3) в Челябинске с 15 января и исправительной колонии (ИК-15) Копейска с 14 января. Карантин введен до особого указания», — указали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

С первых чисел октября 2020 года в учреждениях ГУФСИН были отменены длительные и краткосрочные свидания. Решение было принято в соответствии с с постановлением главного государственного санитарного врача — руководителя филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России. «Меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — указали в ведомстве.

Прием почтовых посылок и передач в учреждениях ГУФСИН от родственников проходит в обычном режиме. Об отмене ограничительных мер будет сообщено дополнительно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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