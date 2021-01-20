В двух челябинских колониях ввели карантин по коронавирусу

В двух учреждениях ГУФСИН по Челябинской области введен карантин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Режимно-ограничительные мероприятия (карантин) введены в специализированной туберкулезной больнице (СТБ-3) в Челябинске с 15 января и исправительной колонии (ИК-15) Копейска с 14 января. Карантин введен до особого указания», — указали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.
С первых чисел октября 2020 года в учреждениях ГУФСИН были отменены длительные и краткосрочные свидания. Решение было принято в соответствии с с постановлением главного государственного санитарного врача — руководителя филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России. «Меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — указали в ведомстве.
Прием почтовых посылок и передач в учреждениях ГУФСИН от родственников проходит в обычном режиме. Об отмене ограничительных мер будет сообщено дополнительно.
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