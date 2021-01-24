В кафе под Челябинском посетитель открыл стрельбу по силовикам

Бойцы Росгвардии прибыли, чтобы усмирить вооруженного дебошира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Коркино Челябинской области ночная потасовка между посетителями кафе переросла в стрельбу. Усмирять дебоширов пришлось наряду Росгвардии, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства по региону. Посетитель, открывший стрельбу, пытался отстреливаться от силовиков.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в ночь на 24 января в одном из местных кафе. Несколько посетителей поссорились между собой, один из них достал травматический пистолет и открыл стрельбу по противникам. Пуля попала в голову одному из них. Администрация кафе вызвала наряд вневедомственной охраны.

Когда прибыл наряд, дебошир открыл стрельбу по бойцам Росгвардии. Затем сел в автомобиль и попытался скрыться. «В соответствии с законодательством при задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления, пытавшегося скрыться на автомобиле, сотрудник ведомства применил табельное оружие», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского управления Росгвардии.

Стреляли по колесам машины. Дебошира удалось задержать. «У подозреваемого изъят травматический пистолет с патронами. Проводятся следственные действия», — уточнили в пресс-службе.