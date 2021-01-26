Глава Минздрава РФ похвалил Пермь и Курган

Курганская область и Пермский край лучше всех в России справляются с мероприятиями по вакцинации населения от коронавируса. Об этом на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский края, Белгородская, Волгоградская область, Калининград, Кировская, Курганская, Оренбургская области», — отметил он.
Глава Минздрава также сообщил, что в регионы отгружено и уже используется там более 2 млн доз вакцины. На этой неделе к поставке запланировано еще почти 2 млн доз.
На этом же заседании председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Минздрав уже получил документы для регистрации третьей российской вакцины — центра имени Чумакова. Об этом пишет «Пятый канал».
Ранее врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков высказал мнение, что из всех известных вакцин прививаться лучше всего «Спутником V», поскольку он дольше других сохраняет иммунитет — на один-два года. После прививки препаратом «ЭпиВакКорона» иммунитет будет устойчив к коронавирусу полгода, максимум — год.
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