В квартире обвиняемого нашли разные ножи Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение в двух покушениях на убийство 25-летнему уроженцу Кургана Ивану Ильину, коллекционировавшему ножи. Нападения произошли в разных частях города с разницей в четыре месяца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Курганцу предъявили обвинения в двух покушениях на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Первой жертвой нападения, которое произошло 8 сентября 2020 года на улице Соболева, стала 17-летняя девушка. Будущую жертву Ильин заметил на проспекте Ленина, проехал за ней до улицы Соболева. «Зайдя за девушкой в подъезд и убедившись в отсутствии посторонних, молодой человек вооружился имевшимся у него ножом и причинил потерпевшей колото-резаные ранения в область спины и живота», — сообщили агентству в пресс-службе СКР по региону. После нападения пострадавшей удалось выжить.

Второе нападение произошло вечером 8 января в арке, соединяющей дома на улице Краснофлотцев и проспекте Космонавтов. Жертвой стала 19-летняя девушка. Защищая голову от ударов ножом она потеряла два пальца на руке. Обе девушки были азиатками. По данным URA.RU полиция искала подозреваемого исключительно по приметам. Задержали Ильина 15 января на улице Шарташской, а 16 января суд отправил его в СИЗО. «В ходе расследования в отношении задержанного будет проведена судебная психиатрическая экспертиза», — уточнили в СКР.

По данным полиции, раньше обвиняемый проблем с законом не имел, судимостей тоже. Зарабатывал на жизнь переводами с японского языка и продавал свои картины. В снимаемой квартире полицейские нашли разные ножи.