27 января 2021
26 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 28 января. Для части тюменцев ослабили карантин, студентам не выплачивают стипендии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским студентам-медикам не смогли в срок выплатить стипендии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсмены смогут выехать из области — педагогам ограничили право общения со СМИ — студентам не выплачивают стипендии — главу сельского поселения ищут по объявлению. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Для спортсменов ослабили карантинные меры

Ишимским педагогам запретили общаться с прессой

  • После публикаций URA.RU о том, что власти Ишима принуждают учителей проверять жилые дома на противопожарную безопасность, местные чиновники запретили педагогам общаться на эту тему со СМИ.

Студентам-медикам задерживают стипендии

  • Студенты Тюменского государственного медицинского университета жалуются на задержку выплат стипендий. Об этом URA.RU рассказала одна из обучающихся. По информации финансово-экономического управления университета, деньги в вуз не поступили из-за отсутствия своевременного финансирования.

В тюменском селе ищут главу по объявлению

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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