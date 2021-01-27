Тюменским студентам-медикам не смогли в срок выплатить стипендии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсмены смогут выехать из области — педагогам ограничили право общения со СМИ — студентам не выплачивают стипендии — главу сельского поселения ищут по объявлению. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Для спортсменов ослабили карантинные меры

Тюменским спортсменам и членам команд разрешили выезжать в другие регионы страны при наличии официального вызова. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе в коронавирусом.

Ишимским педагогам запретили общаться с прессой

После публикаций URA.RU о том, что власти Ишима принуждают учителей проверять жилые дома на противопожарную безопасность, местные чиновники запретили педагогам общаться на эту тему со СМИ.

Студентам-медикам задерживают стипендии

Студенты Тюменского государственного медицинского университета жалуются на задержку выплат стипендий. Об этом URA.RU рассказала одна из обучающихся. По информации финансово-экономического управления университета, деньги в вуз не поступили из-за отсутствия своевременного финансирования.

В тюменском селе ищут главу по объявлению

Вакансия на должность главы Евсинской сельской администрации размещена в базе данных регионального центра занятости. По информации от мэрии муниципалитета, объявление было подано, так как в резерве нет кандидатов на эту должность.