В свердловской больнице пациент умер в очереди на рентген

Умершему мужчине было около 40 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В центральной больнице Ирбита (Свердловская область) мужчина умерв очереди на рентген. Пациента привезли с подозрением на перелом ребра. Ожидая очереди на обследование, он ползал на полу. Информацию об инциденте, который произошел 27 января, рассказали очевидцы.

По словам знакомого умершего мужчины, он упал с высоты. В больнице ему стало плохо — он издавал невнятные звуки и ползал на коленях у рентген-кабинета. «Когда медицинский сотрудник вышел из кабинета, чтобы позвать очередного пациента на рентген, он брезгливо посмотрел на мужчину, сидящего на полу, из последних сил пытающего схватиться за кушетку», — цитирует очевидца сообщество «Инцидент ИРБИТ | ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Спустя какое-то время мужчина посинел и начал задыхаться. Его спутник стал звать на помощь медиков, но те не обращали на мужчин внимания. Одна из сотрудниц больницы все-таки вызвала скорую помощь. «Неспешно подъехала скорая, неспешно зашел один медик, без каталки. Мужчина умер до приезда скорой», — добавил очевидец.

В приемной главного врача корреспонденту URA.RU сообщили, что не знают о подобном инциденте. Пресс-секретарь Ирбитской ЦГБ Екатерина Клепикова не ответила на звонок по рабочему телефону. В пресс-службе управления СКР по Свердловской области сообщили, что идет разбирательство. «Проверяем информацию. Официальных жалоб ни от кого не поступало», — рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.