Сотрудника УрФУ задержали за комментарии в соцсетях

В Екатеринбурге силовики задержали научного сотрудника Уральского федерального университета и аспиранта УрО РАН Данила Туканова по обвинению в дискредитации ВС РФ в соцсети. Об этом сообщили в независимом союзе студентов УрФУ.
«Младшего научного сотрудника университета сегодня задержали в Екатеринбурге по обвинению в дискредитации участников СВО в соцсети „ВКонтакте“, на молодого человека составлен протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ», — пояснили там. Туканову может грозить штраф до 50 тысяч рублей.
Отмечается, что телефон молодого человека изъяли. Там обнаружили подписки на telegram-каналы запрещенных украинских формирований.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
