Сотрудника УрФУ задержали за комментарии в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На парня составили административный протокол
На парня составили административный протокол Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали научного сотрудника Уральского федерального университета и аспиранта УрО РАН Данила Туканова по обвинению в дискредитации ВС РФ в соцсети. Об этом сообщили в независимом союзе студентов УрФУ.

«Младшего научного сотрудника университета сегодня задержали в Екатеринбурге по обвинению в дискредитации участников СВО в соцсети „ВКонтакте“, на молодого человека составлен протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ», — пояснили там. Туканову может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что телефон молодого человека изъяли. Там обнаружили подписки на telegram-каналы запрещенных украинских формирований.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге силовики задержали научного сотрудника Уральского федерального университета и аспиранта УрО РАН Данила Туканова по обвинению в дискредитации ВС РФ в соцсети. Об этом сообщили в независимом союзе студентов УрФУ. «Младшего научного сотрудника университета сегодня задержали в Екатеринбурге по обвинению в дискредитации участников СВО в соцсети „ВКонтакте“, на молодого человека составлен протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ», — пояснили там. Туканову может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Отмечается, что телефон молодого человека изъяли. Там обнаружили подписки на telegram-каналы запрещенных украинских формирований. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...