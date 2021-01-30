После снятия ограничений россияне могут отказаться от онлайн покупок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 января, — 421-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 337-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано почти 103 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (26,5 млн), далее следуют Индия (10,3 млн) и Бразилия (9,1 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,8 млн).

Вакцина и лекарство

Минздрав РФ выделит 66 миллионов рублей для разработки двух препаратов для профилактики коронавируса. Созданием лекарства займется Центр имени Гамалеи.

Вакцины от коронавируса в России не поступают в розничную продажу. Поэтому в любом медучреждении, где ставят прививку, врачи не имеют права требовать за препарат деньги, предупредили в Росздравнадзоре.

После вакцинации от коронавируса у каждого человека индивидуальный период, при котором в организме сохраняются антитела к COVID-19. Поэтому периодически необходимо сдавать тесты, сообщил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Коронавирус в России и в мире

Заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад. За последние сутки в России выявили 19 032 случая заражения коронавирусом. Это на 206 случаев меньше, чем в предыдущий день.

Большинство россиян (82%) намерены вернуться к привычному образу жизни после снятия всех ограничений, следует из опроса «Сколково-РЭШ». В первую очередь, речь идет об отказе от некоторых потребительских привычек, которые появились вынужденно из-за пандемии. Например, заказывать продукты и покупать вещи онлайн.

Число рейсов из Казахстана в Россию будет увеличено с одного до трех в неделю. Рейсы запланированы по маршрутам Нур-Султан — Москва (дважды в неделю) и Алма-Ата — Москва (один рейс в неделю).

Российскую вакцину от коронавируса « Спутник V» поставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). В первую очередь в республике вакцинируют сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 30 января власти Чехии ограничили возможность попасть в страну . В МИД страны отметили, что исключение составляют только те, кто работает или учится в Чехии, а также имеет разрешение на проживание в стране.

Итальянцам старше 55 лет порекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca . Такая позиция продиктована тем, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых людей.

Что говорят врачи и ученые

Тяжесть заболевания коронавирусом зависит от полученной дозы вируса. При заражении родственники больного, проживающие с ним в одном помещении, получат ударную дозу, только если там не будет воздухообмена и сквозняка, считает педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Ученые рассказали, что коронавирус начинает поражать легкие через час после попадания в организм. Еще через несколько часов он меняет метаболические процессы в клетках и повреждает ядерные мембраны. Ученые считают, что эта информация поможет в создании более эффективных препаратов для лечения инфекции.