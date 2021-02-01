Власти ХМАО назвали условия для полного снятия карантина

В ХМАО снимут режим самоизоляции после формирования иммунитета к коронавирусу Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО отменят режим обязательной самоизоляции для граждан из группы риска, когда 90% жителей округа будет иметь иммунитет к коронавирусу. Об этом на заседании оперативного штаба Югры рассказал вице-губернатор Всеволод Кольцов, передает корреспондент URA.RU.

«Для отмены режима самоизоляции необходимо выполнение основного условия — чтобы у населения региона была сформирована иммунная прослойка. Ее формируют привитые и переболевшие. Величина этой иммунной прослойки [для снятия карантина] должна составлять 90%. На сегодня у нас 25% населения имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Еще 65% населения нам необходимо привить для отмены режима самоизоляции», — отметил Кольцов.

Кольцов также добавил, что скорость выхода из карантина будет напрямую зависеть от сроков и объемов поставки вакцины. Также ограничения могут снять досрочно для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса. Сейчас решение находится на рассмотрении.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО собираются отменить одно из коронавирусных ограничений. Совместно с управлением Роспотребнадзора по ХМАО готовится решение о снятии запрета на ночную работу кафе и ресторанов.