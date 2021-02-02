В Сургуте за плохую уборку территорий от снега оштрафовали управляющие компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте закроют госпиталь, оштрафовали управляющие компании и приняли документы от еще одного кандидата на пост главы — в Югре названы условия снятия режима ограничений. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Закрывается крупнейший ковид-госпиталь Югры

В Сургутской клинической больнице сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом, так как пациентов стало меньше почти в два раза.

Названо условие для снятия карантина

Режим обязательной самоизоляции в округе для граждан из группы риска будет снят когда 90% жителей будут иметь иммунитет к коронавирусу.

На пост главы Сургута претендует безработный кандидат

В думу Сургута на пост мэра подал заявку еще один житель города — безработный Игорь Лубягин, который ранее был фигурантом уголовного дела. Это уже вторая его попытка возглавить город.

Сургутские управляющие компании оштрафованы

Четыре управляющие компании Сургута оштрафованы за плохую уборку дворов от снега. Об этом рассказал начальник отдела административного контроля Сургута Максим Салий.