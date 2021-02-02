02 февраля 2021
01 февраля 2021

Самое актуальное в ХМАО на 3 февраля. Крупный госпиталь закрывают, на пост мэра Сургута заявился еще один кандидат

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время режима самоизоляции. Сургут, уборка снега
В Сургуте за плохую уборку территорий от снега оштрафовали управляющие компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте закроют госпиталь, оштрафовали управляющие компании и приняли документы от еще одного кандидата на пост главы — в Югре названы условия снятия режима ограничений. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Закрывается крупнейший ковид-госпиталь Югры

  • В Сургутской клинической больнице сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом, так как пациентов стало меньше почти в два раза.

Названо условие для снятия карантина

На пост главы Сургута претендует безработный кандидат

  • В думу Сургута на пост мэра подал заявку еще один житель города — безработный Игорь Лубягин, который ранее был фигурантом уголовного дела. Это уже вторая его попытка возглавить город.

Сургутские управляющие компании оштрафованы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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