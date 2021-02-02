В Сургуте за плохую уборку территорий от снега оштрафовали управляющие компании
В Сургуте закроют госпиталь, оштрафовали управляющие компании и приняли документы от еще одного кандидата на пост главы — в Югре названы условия снятия режима ограничений. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:
Закрывается крупнейший ковид-госпиталь Югры
- В Сургутской клинической больнице сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом, так как пациентов стало меньше почти в два раза.
Названо условие для снятия карантина
- Режим обязательной самоизоляции в округе для граждан из группы риска будет снят когда 90% жителей будут иметь иммунитет к коронавирусу.
На пост главы Сургута претендует безработный кандидат
- В думу Сургута на пост мэра подал заявку еще один житель города — безработный Игорь Лубягин, который ранее был фигурантом уголовного дела. Это уже вторая его попытка возглавить город.
Сургутские управляющие компании оштрафованы
- Четыре управляющие компании Сургута оштрафованы за плохую уборку дворов от снега. Об этом рассказал начальник отдела административного контроля Сургута Максим Салий.
Подписывайтесь на URA.RU в