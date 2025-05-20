20 мая 2025

В городе ХМАО топит дачи из-за затора на реке

В Мегионе топит дачи из-за затора деревьев на реке в районе моста
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачников Мегиона топит из-за затора на реке (архивное фото)
Дачников Мегиона топит из-за затора на реке (архивное фото) Фото:

В Мегионе (ХМАО) дачные кооперативы топит из-за затора древесины на реке возле моста. Ситуацию усугубляет и паводковая обстановка в регионе.

«У моста на реке затор, вызванный завалами древесины. Из-за этого топит дачные участки в районе пятой мехколонны», — считает один из владельцев дач. Видео опубликовал депутат мегионской думы Виктор Макаров у себя в аккаунте в ВК.

Макаров побывал в районе подтоплений дач и у самого моста, о чем выложил видео-отчет. Местные рассказали народному избраннику, что лес, попавший в реку, образует затор. Как следствие — происходит подъем воды, которая заходит на участки дачников.

Ситуация усугубляется и общей паводковой обстановкой в регионе. Сегодня в ХМАО подтоплены уже почти 160 дачных участков, в их числе и мегионские. В городе, где протекает река Ватинский Еган, вода пришла на 82 приусадебных участка в четыре дачных кооперативах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) ведутся противопаводковые мероприятия для минимизации последствий возможного подтопления территорий. Для оборудования временного укрепления территорий привлекают работников из бюджетной сферы города.

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В Мегионе (ХМАО) дачные кооперативы топит из-за затора древесины на реке возле моста. Ситуацию усугубляет и паводковая обстановка в регионе. «У моста на реке затор, вызванный завалами древесины. Из-за этого топит дачные участки в районе пятой мехколонны», — считает один из владельцев дач. Видео опубликовал депутат мегионской думы Виктор Макаров у себя в аккаунте в ВК. Макаров побывал в районе подтоплений дач и у самого моста, о чем выложил видео-отчет. Местные рассказали народному избраннику, что лес, попавший в реку, образует затор. Как следствие — происходит подъем воды, которая заходит на участки дачников. Ситуация усугубляется и общей паводковой обстановкой в регионе. Сегодня в ХМАО подтоплены уже почти 160 дачных участков, в их числе и мегионские. В городе, где протекает река Ватинский Еган, вода пришла на 82 приусадебных участка в четыре дачных кооперативах. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) ведутся противопаводковые мероприятия для минимизации последствий возможного подтопления территорий. Для оборудования временного укрепления территорий привлекают работников из бюджетной сферы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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