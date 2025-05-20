В городе ХМАО топит дачи из-за затора на реке

В Мегионе (ХМАО) дачные кооперативы топит из-за затора древесины на реке возле моста. Ситуацию усугубляет и паводковая обстановка в регионе.
«У моста на реке затор, вызванный завалами древесины. Из-за этого топит дачные участки в районе пятой мехколонны», — считает один из владельцев дач. Видео опубликовал депутат мегионской думы Виктор Макаров у себя в аккаунте в ВК.
Макаров побывал в районе подтоплений дач и у самого моста, о чем выложил видео-отчет. Местные рассказали народному избраннику, что лес, попавший в реку, образует затор. Как следствие — происходит подъем воды, которая заходит на участки дачников.
Ситуация усугубляется и общей паводковой обстановкой в регионе. Сегодня в ХМАО подтоплены уже почти 160 дачных участков, в их числе и мегионские. В городе, где протекает река Ватинский Еган, вода пришла на 82 приусадебных участка в четыре дачных кооперативах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) ведутся противопаводковые мероприятия для минимизации последствий возможного подтопления территорий. Для оборудования временного укрепления территорий привлекают работников из бюджетной сферы города.
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